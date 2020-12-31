FETÖ üyeliğinden aranan kadın öğretmen hücre evinin bulunduğu binada yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan “mahrem imamlara” yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kritik isimlerinden 2 şüpheli yakalanırken, aynı hücre evinin bulunduğu binadaki başka bir dairede aktif olarak kamuda öğretmenlik yapan Safiye Ş. adlı FETÖ üyesi kadının da yakalandığı öğrenildi.
Yazıcıoğlu soruşturmasındaki kritik isim de yakalanmıştıGece FETÖ’ye ait hücre evine yapılan operasyonda, Eşref Üstünova ve Kamil Bakum yakalanarak gözaltına alınmış, baskında çok sayıda örgütsel dokümanlar ile örgüt lideri Gülen’in fotoğraflarının da aralarında olduğu çok sayıda fotoğraf ele geçirilmişti. Hücre evinde yakalanan zanlılardan örgüt imamı Kamil Bakum, 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun içindeki helikopterin enkazından cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yürüten Mustafa Atalar’ı davayı üstlenmesi için yönlendiren kişi olarak biliniyor. Aynı soruşturma kapsamında yakalanan toplam 3 FETÖ üyesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor.