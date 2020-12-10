FETÖ’den aranan eski komiser yardımcısı yol uygulamasında yakalandı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan eski komiser yardımcısı, Bağcılar’da yol uygulamasında sahte ehliyetle yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Bağcılar’da yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsüne ehliyet ve kimlik sorgusu yapıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı

Şüpheli, polise “M.E.Ü.” ismine kayıtlı görünen sahte bir sürücü belgesi gösterdi. Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet ekipleri, şüpheliye gerçek kimliğini sordu. Durdurulan kişinin asıl adının Esad Emin A. (28) olduğu ve polislikten ihraç edilen bir FETÖ üyesi komiser yardımcısı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlının ayrıca Bursa’da yürütülen soruşturmada FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Eniştesi adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle yakalandı

Yapılan geniş çaplı araştırmalarda yakalanan FETÖ/PDY üyesi Esad Emin A.’nın üzerinden çıkan sahte sürücü belgesinde geçen ismin ise eniştesi olduğu ve şahsın internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek bahse konu sürücü belgesini temin ettiği belirlendi.

FETÖ/PDY üyeliğinden Bursa Ağır Ceza Mahkemesince aranıyordu

Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arandığı ortaya çıkan şüphelinin, aynı ilde görevliyken “Komiser Yardımcısı” rütbesinden meslekten ihraç edildiği saptandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen Esad Emin A.’nın Güneşli Polis Merkezi’ndeki işlemleri sürüyor.