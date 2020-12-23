FETÖ’den aranan eski polis müdürü hücre evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski polis müdürü, İstanbul’da gaybubet evi diye adlandırılan hücre evinde yakalandı. FETÖ üyesi, çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütü üyesi’ olmak suçundan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul İstihbarat Şube ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
FETÖ üyeleri arasında kullanılan şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’ programını kullandığı belirlenen Ö. ile ilgili çok sayıda itirafçı ifadenin bulunduğu öğrenildi.
Söz konusu hücre evinde yapılan aramalarda, sahte kimlik, 2 sahte ehliyet belgesi, örgütsel içerikli 7 kitap, dizüstü bilgisayarlar ile 3 tablet, 5 flash bellek, 2 cep telefonu ve hafıza kartı ile 630 dolar, 200 avro, 400 lira ve 1 Sudan parası bulundu.
Örgüt evindeki aramalarda ayrıca FETÖ üyesi eski polis müdürünün kaleme aldığı ‘cancazım’ başlıklı bir şiir ele geçirildi. FETÖ üyesi Naci Ö.’nin yazdığı ifade edilen ve hitap ettiği örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e kendi el yazısı ile yazdığı ileri sürülen şiirde ‘altın nesil’ diye bahsettiği FETÖ üyelerini işaret eden mısralar yer alıyor.Polisteki sorgusunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.