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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına

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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına
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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4 sanık hakkında 15 yıl, 5 sanık hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

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