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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava konusu dosya ile istinaftan bozulan Gezi davası d

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava konusu dosya ile istinaftan bozulan Gezi davası dosyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava konusu dosya ile istinaftan bozulan Gezi davası d
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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala’nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme sanık Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dava konusu dosya ile istinaftan bozulan Gezi davası dosyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi.
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