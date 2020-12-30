FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ile Ali Çevik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanı
FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ile Ali Çevik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanıklar Orhan Erdemli ’örgüte yardım’ suçundan 1 yıl 10 ay, Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ’nün ‘futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ile Ali Çevik hakkında davanın reddedilmesine karar verirken, sanıklar Orhan Erdemli ’örgüte yardım’ suçundan 1 yıl 10 ay, Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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