FETÖ’nün güncel talebe yapılanması operasyonunda gözaltı sayısı 16’ya çıktı

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ’nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltı sayısı 16’ya yükseldi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY’nin güncel üniversite talebe yapılanmasına yönelik farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yaralanan şüphelilerin beyanları üzerine bu sabah yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 7 ilde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda Sağlık Bakanlığı’nda Mühendis iken KHK ile ihraç edilen 1 şahıs ile 8 öğrencinin de aralarında bulunduğu 4’ü yabancı uyruklu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.