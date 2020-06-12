İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile İzmir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yurt genelinde 9 Haziran Salı günü yapılan operasyonda 15 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ’nün kripto yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN TALİMATI İLE İZMİR MERKEZLİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇU KAPSAMINDA; ASKERİ MAHREM YAPILANMASINA YÖNELİK YURT GENELİNDE EŞ ZAMANLI YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 15 MUVAZZAF ASKER, SORGULARININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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