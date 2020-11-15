FETÖ’nün Küçük Gelin’i çalıntı çıktı

Samanyolu TV’de yayınlanan ve kanal kapanana kadar yüksek reytinglerle oynayan ‘Küçük Gelin’ isimli dizinin senaryosunun çalıntı olduğu istinaf mahkemesinin kararıyla kesinleşti.
Davada kararını açıklayan mahkeme, Samanyolu TV’nin, Makro Mikro Yapım’ın ve senarist Erkan Çıplak’ın suçlu olduğuna karar vererek, yazar Dursaliye Şahan’a maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara itiraz eden davalılar istinaf yoluna başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi hakimi dosyayı inceleyerek kararı onayladı.Sonuçlanan telif davasının arkasından açıklama yapan yazar Dursaliye Şahan, özellikle fikir işçiliğinin kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şahan, "2014 yılında başlayıp yaklaşık yedi yıl süren davamız lehimize sonuçlanarak bitti. Alınan kararın sanata verilen değer ve fikir işçiliğinin görünürlüğü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Fikir hırsızlığı cezasız kalmamalı. Yapımcılar ve kanallar da hayata geçirecekleri projelerin eser sahibinden emin olmalı. Ayrıca RTÜK de intihale karşı sessiz kalmamalı” dedi.