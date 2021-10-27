FETÖ’nün sözde Irak öğretmenleri hakkında karar

FETÖ’nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ve Samet Güre yargılandıkları davada, ’örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 4 yıl 6’şar ay hapse çarptırıldı. Tahliye edilen sanıklara, il dışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına ve elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna’da yakalanarak, Türkiye’ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ile Samet Güre, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada öğretmenlik dışında bir şey yapmadığını söyleyen tutuklu sanık Salih Fidan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve bu kapsamda bilgiler verdiğini söyledi. Sanık Samet Güre de savunmasında, beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme sanıkları ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulayarak 4 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla birlikte sanıkları tahliye eden heyet, haklarında il dışına çıkış şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına ve sanıklara elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün Irak’taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre’nin, Ukrayna’dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve İstanbul’da 11 Ocak’ta tutuklandıkları kaydedildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.