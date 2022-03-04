FETÖ’nün sözde ‘Kıbrıs imamı’ Fadıl Dinçer’in davasında karar

FETÖ’nün sözde ‘Kıbrıs imamı’ olan Fadıl Dinçer yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde ‘Kıbrıs imamı’ olduğu öne sürülen Fadıl Dinçer’in ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fadıl Dinçer, SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısının önceki celse açıkladığı mütalaasında, Fadıl Dinçer’in üst düzey örgüt yöneticilerinden olduğu, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgüt üyelerine de ByLock yüklediği aktarıldı. Sanık Dinçer’in Malatya imamlığının ardından Kıbrıs imamlığı yaptığının anlatıldığı mütalaada, eşi Gülsüm Havva Dinçer’in de Van’ın örgüt ablası olduğu ve her ikisinin de faaliyetlerini 15 Temmuz darbe girişimine kadar yürüttükleri belirtildi. Mütalaada, sanık Dinçer’in örgüt imamlarının üst konumunda bulunan imam olarak faaliyet yürüttüğü, erkekler sohbet grupları ve mütevelli grupları sorumlusu olduğu ve örgütte ‘vaazcı-irşadçı’ diye nitelenen önemli konumlarda yer aldığı kaydedildi. Sanık Dinçer’in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ABD’de ziyaret ettiğinin anlatıldığı mütalaada, diğer örgüt üyelerinin de ziyaret etmesine aracılık yaptığı ve Gülen’in talimatıyla örgütün finans kaynaklarından olan Bank Asya’yı batmaktan kurtarmak için para yatırdığı aktarıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Dinçer, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Sanık Fadıl Dinçer’i ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fadıl Dinçer’in ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.