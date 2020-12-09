FETÖ’nün sözde TSK Hadımköy Askeri Kışlası İmamı tutuklandı

FETÖ’nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hadımköy Askeri Kışlası İmamı" olduğu belirlenen Hüseyin K. tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hadımköy Askeri Kışlası İmamı" olduğu belirlenen Hüseyin K. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Polis ekiplerinin operasyonuyla, saklandığı "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde gözaltına alınan zanlının ByLock kullanıcısı olduğu ve KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesinde bilgisayar mühendisi olarak çalıştığı tespit edildi. 2007 ile 2009 arasında da örgütün sözde Nijerya imamı olduğu belirlenen zanlı Hüseyin K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hüseyin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen şüpheli Hüseyin K.’nin örgütün talimatları doğrultusunda Nijerya’da yöneticilik yaptığını, ByLock kullandığını, Hadımköy Askeri Kışlası yapılanmasından sorumlu olduğunu ve aldığı önemli bilgileri kendisinden sorumlu sözde üst imam N.C.’ye aktardığını söylediği öğrenildi.

Ancak şüpheli Hüseyin K.’nin, örgütün çeşitli yapılanmalarında yönetici olarak görevli bulunduğu dönemlerin tarihlerini farklı söylediği, askeri yapılanma içerisinde kendisine bağlı olanlarla ilgili kod isim verdiği, gerçek adlarını bilmediğini ifade ettiği, yanlış kimlik bilgileri vererek yanıltmaya çalıştığı belirlendi.