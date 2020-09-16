FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon : 132 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 106 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 34 ilde 132 FETÖ üyesinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 82’si aktif asker, 32’si sözleşmeleri feshedilmiş eski asker, bekçi ve zabıta ve olmak üzere toplam 132 şüpheliden 106’sı yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreslerinde bulunamayan firari 26 FETÖ şüphelilerinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.