FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon : 132 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içine sızmış hücre üyelerine yönelik İstanbul merkezli 34 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 106 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında 82’si aktif asker, 32’si sözleşmeleri feshedilmiş eski asker, bekçi ve zabıta ve olmak üzere toplam 132 şüpheliden 106’sı yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreslerinde bulunamayan firari 26 FETÖ şüphelilerinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.