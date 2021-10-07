FETÖ’nün Ukrayna’da yakalanan sözde Irak öğretmenlerinin davasında mütalaa

FETÖ’nün yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenlerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, iki sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yurt dışı eğitim sorumluları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna’da yakalanarak, Türkiye’ye getirilen örgütün sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ile Samet Güre’nin 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Güre ve avukatları SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Samet Güre ile Salih Fidan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ile avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme, sanıklar ile avukatlarına duruşma savcısının esas hakkındaki görüşüne karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün Irak’taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre’nin, Ukrayna’dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve İstanbul’da 11 Ocak’ta tutuklandıkları kaydedildi. Şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla beyanda bulunduklarının anlatıldığı iddianamede, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.