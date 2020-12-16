FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer’in aralarında bulunduğu 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer’in aralarında bulunduğu 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.
FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer’in aralarında bulunduğu 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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