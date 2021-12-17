FETÖ/PDY’ye ilişkin kapatılan derneğin sanıkları tekrar hakim karşısına çıktı

Sakarya’da FETÖ/PDY’ye ilişkin kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2’si firari 34 sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi konusunda karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin bulunduğu Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 2’si firari 34 sanık hakkında ‘silahlı terör örgüt üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bugünkü duruşmasına bazı sanıklar katılırken avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanması ile 2 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti. Cumhuriyet savcısının talebi üzerine sanıklar ve avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi. Görüşünü açıklayan mahkeme heyeti, firari olan sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve konuya ilişkin eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 11 Mart 2022 tarihine erteledi.