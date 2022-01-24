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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KH

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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KH
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Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde Bylock kullanıcısı 18 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında KHK ile ihraç olmuş emniyet müdürü, komiser yardımcısı, aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı.

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Kulağına kar suyu kaçan hamsi tezgahlarda yerini...
Kulağına kar suyu kaçan hamsi tezgahlarda yerini...
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