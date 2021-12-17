Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde “mahrem imam” konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde “mahrem imam” konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu g
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde “mahrem imam” konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor.