Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif
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Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.

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İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu
İstanbul merkezli 6 ilde "Bylock" operasyonu
  1. ASAYİŞ

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