Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif

Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.