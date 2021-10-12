Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde “ByLock” operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında geçmişte "TSK Mahrem imam", "Emniyet Mahrem imam" ve "himmet" sorumluları ile aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu aranan 30 örgüt üyesinden 26’sı yakalandı.