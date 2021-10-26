Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

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