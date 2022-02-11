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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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