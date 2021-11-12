Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) TSK içindeki mahrem imamlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) TSK içindeki mahrem imamlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) TSK içindeki mahrem imamlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) TSK içindeki mahrem imamlarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

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