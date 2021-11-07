Fındık tarlasında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki fındık tarlasında bir kişinin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedi bulundu.

Olay, Kandıra ilçesi Ballar Burmageçit mevkiinde bulunan fındık tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık tarlasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vücudunda bıçak darbeleri bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır’a (44) ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.