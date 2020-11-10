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Firari FETÖ’cü kömür silolarında yakalandı

FİRARİ FETÖ'CÜ, SİLİVRİ'DE BİR FABRİKADA KÖMÜR SİLOLARI İÇERİSİNDE YAKALANDI.

Firari FETÖ’cü kömür silolarında yakalandı

Firari FETÖ’cü, Silivri’de bir fabrikada kömür siloları içerisinde yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro ekipleri, 3 yıldır FETÖ firarisi olarak aranan C.K.’nın bir fabrikada çalışmaya başladığı bilgisini aldı. Fabrikaya baskın düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına almak istedi. Polisi görünce kaçan zanlı, kömür siloları içerisine saklandı. Polis tarafından yakalanan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 18:16
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