Fırsatı kaçırmayan hırsız, kaza yapan sosyal medya fenomenin cep telefonunu böyle çaldı

Şişli’de motosikletiyle seyir halinde olan sosyal medya fenomeni Meltem Demirbaş, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Demirtaş yerde yaralı halde yatarken, bunu fırsat bilen hırsız, Demirtaş’ın bir hafta önce aldığı telefonunu çaldı. Kaza ve hırsızlık anı kameraya böyle yansıdı.
Kaza ve telefonun çalınma anı kameradaKaza ve cep telefonun çalınma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı, Demirbaş’ın çarpışmasının etkisiyle takla atarak yere düştüğü ve bir kişinin de Demirbaş’ın yerdeki cep telefonunu çaldığı görülüyor.