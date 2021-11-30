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Fırtına kulübeyi böyle uçurdu

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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtınanın güvenlik kulübesini uçurduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Fırtına kulübeyi böyle uçurdu
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde de etkili olan şiddetli fırtınanın güvenlik kulübesini uçurduğu anlar saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla üst üste yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli fırtına etkisini göstermeye devam ediyor. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde bir güvenlik kulübesinin fırtınaya direnişi güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddetini iyice artıran fırtına güvenlik kulübesini yerinden koparıp uçurduğu anlar saniye saniye görüntülendi. Kameraların açısında çıkan güvenlik kulübesinin akıbeti halen bilinmezken, şiddetli lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

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