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Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte uçan çatı izolasyonu paniğe sebep oldu.

Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte uçan çatı izolasyonu paniğe sebep oldu.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon, etkili olan fırtınayla birlikte uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alarak şerit çeken ekipler, binanın çatısında da kontrol gerçekleştirdi. İzolasyonun düştüğü sırada kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

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