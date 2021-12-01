Fırtınadan uçan çatının tadilatında yangın: 1 yaralı

Sultangazi’de fırtına nedeniyle uçan 5 katlı binanın çatısındaki tadilatı sırasında yangın çıktı. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.45 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle çatısı uçan binanın bugün tadilatı başlamıştı. Tadilat sırasında kullanılan yanıcı maddeler nedeniyle henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.