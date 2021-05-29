Freni boşalan hafriyat kamyonu lüks aracı pert etti

Arnavutköy’de freni boşalan hafriyat kamyonu metrelerce sürüklendikten sonra lüks araca çarparak durabildi. O esnada boş olan caddede şans eseri facia yaşanmazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
“Burada çocuklar oyun oynuyor normalde”Hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda lüks otomobili hurdaya dönen İrfan Şimşir, “Karşı sokakta bir tane hafriyat kamyonu vardı, sürekli buraya malzeme falan getiriyor biliyoruz yani. Freni boşalınca çok şiddetli şekilde geldi ve aracımız bu hale geldi. Şoförü ile görüştük aslında onun da suçu yok freni boşalınca bir şey yapamamış. O esnada sokakta kimse olmamasına dua ve şükür ediyoruz normalde burada çocuklar oyun oynuyor. Ortalama 350 bin TL’lik zararımız var şu anda” ifadelerini kullandı.