Freni boşalan nakliyat kamyonu, boş alana böyle uçtu

Kağıthane’de freni boşalan nakliyat kamyonunun boş alana uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan eşyaları taşınan ev sahibi Merve A., yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Eşinin vatani görevini yapmak üzere Şırnak’ta askerlik yaptığını söyleyen Merve A., "Kağıthane’den Gaziosmanpaşa’ya taşınacaktık. Kamyonun frenleri tutmadı ama önüne takoz koymamışlar kendileri de kabul etti. Uçurumdan aşağı yuvarlandı.Bütün eşyalarımız gitti. Sürekli arıyor yeni evimize taşındığımızı söyledim, bir şey diyemedim. Şu an şoktayım inanamıyorum böyle bir şey olduğuna. Milyonda bir olacak şey bizim başımıza geldi. Her şey kırıldı. Yemek takımlarım beyaz eşyalar hepsi kırık" ifadelerini kullandı.