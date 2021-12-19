Freni patlayan İETT otobüsü, park halindeki araca çarparak durabildi

Ataşehir’de freni patlayan İETT otobüsü, park halinde bulunan bir araca, ardından da duvara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 8A numaralı Batı Ataşehir - Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün freni patladı. Otobüsü durduramayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde park halinde bulunan 07 AJF 314 plakalı Opel marka araca hızla çarptı. Otobüs, daha sonra sokağın sonundaki beton duvara çarparak durabildi. İETT otobüsünün çarptığı park halindeki aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.