’Futbolda şike kumpası’ davasında mütalaa açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın 2 bin 445 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını hazırladı. 142 sayfalık mütalaada, sanıklardan kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın "haberleşmenin gizliliğini ihlale azmettirme" "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınmasına azmettirme" "resmi belgede sahteciliğe azmettirme” ve "iftiraya azmettirme" suçlarından, 2 bin 445 yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç hakkında ise, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişiler arasındaki konuşmaların kamu görevlisi tarafından dinlenmesi ve kayda alınması", "görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek" ve "iftira" suçlarından 3 bin 111 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada eski milletvekili İlhan İşbilen hakkında ise, daha önce başka bir mahkemede "örgüt üyeliği" suçundan ceza verildiği için bu suç açısından davanın reddine karar verilmesi istendi. Mütalaada diğer sanıkların benzer suçlardan değişen oranlarda cezalandırılması istenirken, bir kısmının ise beraati talep edildi.

Öte yandan mahkemenin sanıkların mütalaaya karşı yapacağı savunmanın ardından kararını açıklaması bekleniyor.