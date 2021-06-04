’Futbolda şike’ kumpası davasının hakiminden tehdit açıklaması

FETÖ’nün ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddia edilen 88 sanığın yargılandığı dava karara bağlanırken, Mahkeme Heyeti Başkanı Ahmet Uğuz, sanıklar tarafından yaklaşık bir yıldır tehdit edildiklerini söyledi.

FETÖ’nün ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddia edilen 88 sanığın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Davanın Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda karara bağlanmasının ardından konuşan Mahkeme Heyeti Başkanı Ahmet Uğuz, "7 Şubat MİT kumpası dosyasının yargılamasına başlamamızın ardından bu dosya da dahil olmak üzere bugüne kadar, yaklaşık bir yıldır sanıklarca sistematik bir şekilde devrin ve konjonktürün değişeceğine ve yargılanacağımıza dair, kimi zaman üstü kapalı kimi zaman açık tehdit ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk hakim ve savcılarının bu tehditlerle karar vermekte korkacak insanlar olmadığını belirten Başkan Uğuz, "Çünkü bize birilerinden farklı olarak devlete sadakatin omuzda bir yük değil, göğüste taşınacak bir şeref olduğunu öğrettiler. Çünkü bize birilerinden farklı olarak devletle hesaplaşmayı değil, ortada bir hesap varsa o hesabı devletin soracağını öğrettiler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, varlığına kast edenleri, kimi zamanlar gardırop arkasından kimi zaman Meriç Nehri’nin kıyısından kimi zaman ise yurt dışında saklandığı çukurdan yakalayıp Türk adaletine teslim ederek hesap soruyor, sormaya da devam edecektir. Takdir yüce Türk milletinindir" diye konuştu.