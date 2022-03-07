Galata Kulesi Meydanı’nda yol kapatan 7 maganda yakalandı

İstanbul’un tarihi Galata Kulesi Meydanı’na araçlarıyla yolu trafiğe kapayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde dans edip, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan 7 maganda yakalandı.

İstanbul’un tarihi Galata Kulesi Meydanı’na gece saatlerinde araçlarıyla gelen magandalar, yolu trafiğe kapayarak yüksek sesli müzikler eşliğinde dans etmiş, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan şahıslar semt sakinlerini huzursuz etmişti. Hastaneye ulaşan yolu da kapatan magandalar, dakikalarca yolu işgal etmişti. Vatandaşın tepkisine de neden olay kameralara yansımıştı.

7 maganda yakalandı

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri araç plaka bilgileri üzerinden araştırma yaptı. Araştırmalar neticesinde araç sürücüleri B.A, M.K. ve E.T. isimli şahıslar ile görüntülerde yaya olarak trafiği engelleyecek davranışlarda bulundukları tespit edilen G.B, A.Y, İ.E. ve A.S.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 3 sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Abartı Egzos” içerikli 32/3, “Saygısızca Araç Kullanmak” 73/A, “Ses cihazlarını yönetmeliğe aykırı şekilde araçta bulundurmak” içerikli 72 ve “Cam Filmi” içerikli 30/1B maddeleri gereğince 7 bin 499 lira, yayalara ise aynı kanunun “Yaya yollarında yayanın trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması” içerikli 68/1C maddesi gereğince 784 lira olmak üzere toplam 8 bin 283 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.