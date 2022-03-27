Galata’da hareketli dakikalar: Yol kapatan magandalara polis müdahale etti

Galata Kulesi Meydanı’nda yolu trafiğe kapatıp yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık veren gruba Beyoğlu polisi müdahale etti. Direnen şahısla polis arasında kısa süreli arbede yaşanırken, polis direnen şahsı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şahıs kule meydanındaki hastaneye giden yolu tek araçla trafiğe kapatarak yüksek sesli müzik açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahısları uyaran polis ekipleri, trafik aksadığı için yolda duraklama yapamayacaklarını belirtti. Ancak gruptan bir kişi polise karşılık vererek aracında yol kenarında durduğunu söyledi. Polisin uyarılarını dikkate almayan şahıs direnince polisle arasında arbede yaşandı. Kısa süreli arbede sonrasında polis ekipleri tarafından uzaklaştırılan şahıs, daha sonra gözaltına alındı. Polisin müdahalesi ile trafik normale dönerken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.