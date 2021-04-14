Gazeteci Ahmet Hakan’ın şoförü hakkında karar

Gazeteci yazar Ahmet Hakan Coşkun’un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin liraya kiraya veren eski şoförünün yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Hakim sanığın ‘hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan Coşkun’un imzasını taklit ederek dairesini 170 bin TL karşılığında kiraya veren ve parayı kullanan eski şoförü Sari Demir’in 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Ahmet Hakan’ın avukatı Merve Akın Özbek hazır bulundu.

Avukat Özbek, sanığın sahtecilik suçunu işlediğinin bilirkişi raporu ve kendi beyanları ile tespit edildiğini söyleyerek “Müvekkilimden izinsiz olarak gayrimenkulden yararlanmıştır. Sanığın ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ suçu sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Hakim sanığın ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet Hakan Coşkun’un şoförlüğünü yapan sanık Sari Demir’e Trump Towers Residence’da kendisine ait taşınmazı kiraya vermesini istediği ve kiracı bulursa evi göstermesi için anahtarı teslim ettiği belirtilmişti. Sanığın taşınmazı kiraya verdiğinin anlatıldığı iddianamede, Demir’in özel belge hükmünde kira sözleşmesini düzenlediği ve Ahmet Hakan adına imzaladığı, kiracıdan aldığı 170 bin TL’yi ise Hakan’a vermediği anlatılmıştı. İddianamede sanık Sari Demir’in ’özel belgede sahtecilik’ ve ’hizmet nedeniyle görevi kötü kullanma’ suçlarından 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.