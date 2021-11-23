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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verd

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise, kararın Türkiye’de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verd
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan’da Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise, kararın Türkiye’de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi.

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