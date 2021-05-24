Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararının bozulduğunu belirterek "Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y’yı ve üye hâkimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz" şeklinde paylaşım yapan gazeteci Fatih Tezcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
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JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararının bozulduğunu belirterek "Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y’yı ve üye hâkimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz" şeklinde paylaşım yapan gazeteci Fatih Tezcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Fatih Tezcan, JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasının ardından Twitter’dan paylaşım yapmıştı. Tezcan paylaşımında, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y’yı ve üye hâkimler A.S ve A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı:" ifadelerine yer vermişti. Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında TCK’nın 277. maddesi uyarınca "yargı görevi yapan kişiyi hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etme" ve 3713 sayılı Kanun’un 6/1 maddesi uyarınca "terörle mücadele görev almış kamu personelini hedef gösterme" suçları kapsamında resen soruşturma başlatıldı.
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