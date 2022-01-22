banner4556

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

banner4336

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı
banner4583

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

banner4575

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer’de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kabaş, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan Kabaş, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan Kabaş, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe:...
Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Göztepe:...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616