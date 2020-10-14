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Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı

BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ GAZETECİ SELAHATTİN DUMAN’IN SAHİP OLDUĞU VİLLAYI SATMAYA GİDEN AVUKATI İBRAHİM SAPAN’IN, BİTİŞİK BİNANIN SAHİBİ OLAN İŞ ADAMI ENGİN MUSAOĞLU İLE TARTIŞTI. SİLAHINI ATEŞLEYEN SAPAN, İŞ ADAMI MUSAOĞLU'NUN ŞOFÖRÜNÜ VURDU. EMNİYETE SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDUĞU ÖĞRENİLEN İBRAHİM S. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Gazeteci Selahattin Duman avukatı, iş adamına silahla saldırdı

Beşiktaş’ta ünlü gazeteci Selahattin Duman’ın sahip olduğu villayı satmaya giden avukatı İbrahim S.’nin, bitişik binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu ile tartıştı. Silahını ateşleyen İbrahim S, iş adamı Musaoğlu’nun şoförünü vurdu. Emniyete silahıyla birlikte teslim olduğu öğrenilen İbrahim S. adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş Levazım Yeni Bahar Sokak üzerinde meydana gelen olayda ünlü gazeteci Selahattin Duman’ın avukatı İbrahim S, dün saat 16.30 sıralarında satmak için Duman’ın sahip olduğu villaya geldi. Villanın bitişiğindeki binanın sahibi olan iş adamı Engin Musaoğlu o esnada girişi tek kapı olan binaya giriş yapan S. ile karşılaştı. Karşılaşma sonucunda ikilinin başlayan tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Arbede yaşanan olayda, silahını çeken İbrahim S. etrafa birkaç el ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri Musaoğlu’nun şoförü Kutlu Muhammed O’ya isabet etti. Olayın ardından İbrahim S, otomobiline binerek kaçtı. Yaralı şoför ise Musaoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıdan sonra silahıyla beraber teslim oldu

Olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü tanıdıklarının ifadesi başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli İbrahim S, emniyete gelerek silahıyla birlikte teslim oldu.

“Arbede yaşanınca silahımı çekerek birkaç el ateş ettim”

Emniyette ifadesi alınan İbrahim S, “Selahattin Duman’ın sahip olduğu villayı satmak için binaya gittim. Girişte Engin Musaoğlu ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı, arbede yaşanınca silahımı çekerek birkaç el ateş ettim. Daha sonra da aracıma binerek uzaklaştım. Silahımla birlikte emniyete gelerek teslim oldum” dediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan İbrahim S, adliyeye sevk edildi.

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