Gaziosmanpaşa’da 17 yaşındaki çocuğun öldürülmesi davasında yeniden karar

Gaziosmanpaşa’da sarkıntılık ve laf atma kavgasında 17 yaşındaki Hayrettin Perçem’in öldürülmesine ilişkin Yargıtay tarafından az ceza verildiği gerekçesiyle bozulan dava, yeniden karara bağlandı. Mahkeme, iki sanığı ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 20’şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da iddiaya göre, laf atma ve sarkıntılık sebebiyle çıkan kavgada 17 yaşındaki Hayrettin Perçem’in ölmesi, Mert Can Erdöl ile Anıl Doğan’ın yaralanmasına ilişkin dava, Yargıtay’ın az ceza verildiği gerekçesiyle bozma kararının ardından yeniden görülerek karara bağlandı. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Kasım Çağlarlar, Harun Özkara, sanıkların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Kasım Çağlarlar ile Harun Özkara’nın haksız tahrik altında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada beyanda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları ise beraata ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

"Çökmüş durumdayım, perişan haldeyim"

Davanın karara bağlanması öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Harun Özkara, “Olay tarihinde 18 yaşında cahildim. Kimseyi öldürme, yaralama kastım yoktu. Burada çökmüş durumdayım, perişan haldeyim” ifadelerini kullandı.

"Vereceğiniz karara saygılıyım"

Son sözü sorulan tutuklu sanık Kasım Çağlarlar ise, “Vereceğiniz karara saygılıyım. Başka bir diyeceğim yoktur” diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıkları ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 20’şer yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

İddialara göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da 20 Haziran 2016 tarihinde Ramazan ayı nedeniyle geçici olarak kurulan eğlence parkında çarpışan arabaya binildiği, sırada iki grup arasından sarkıntılık ve laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmadan 2 gün sonra meydanda karşılaşan gruplar arasında yeniden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan kavgada, Hayrettin Perçem (17), Anıl Doğan (21) ve Mert Can Erdöl (19) yaralandı.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 6 şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’, ‘kasten öldürme’, ‘basit yaralama’ ve ‘çocuğu kasten öldürme’ suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame kapsamında İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, müştekiler Anıl Doğan ile Mert Can Erdöl şikayetçi olmadıklarını belirtirken, öldürülen Hayrettin Perçem’in babası Fahrettin Perçem, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Yargılama sürecinde savunma yapan tutuklu sanık Kasım Çağlarlar, “Kesinlikle barışmaya gittim oraya. Hayrettin ile öyle bir münakaşam olmadı. ‘Barışırız’ dedim. Kavga zaten büyük değildi. Silah sesi duydum. Bana vurmasınlar diye bıçağımı çektim, kendimi savunma amaçlı. Sonra kaçmaya başladım. Mert Can’ın elinde silah gördüm sandım, eline bir tane bıçak yarası verdim. Sonra tekrar koşmaya başladım. Mert Can Erdöl’ü ben bıçakladım. Barışmaya gittim” şeklinde konuştu.

Savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Harun Özkara ise, “Hayrettin ile bir sorunum yoktu. Olayla bir ilgim yok. Her gün parka çıkıyordum. Parka çıktığımda kalabalık olduğunu görünce birden olayın ortasında kaldım. Hayrettin Perçem bile bile tahrik edici sözler söyledi. Çocuklar da dayanamadı. Silah patlayınca kendimden geçtim sonrasını hatırlamıyorum. Sonra kafamdan aşağıya su döktüler. Kendime geldim” ifadelerini kullandı.

Davada savunma yapan 4 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kasım Çağlarlar ve Harun Özkara’yı ‘haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürme’ suçundan tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl 4’er ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık Kasım Çağlarlar’a, Mert Can Erdöl’e karşı ‘bıçakla yaralama’ suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası veren mahkeme, sanık Harun Özkara’ya ise Mert Can Erdöl’ü ‘bıçak yaralanmaya teşebbüs’ suçundan bin 680 TL para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Anıl Doğan’a karşı ‘yaralanma’ suçundan Feruz Uzuner’e 3 yıl 1 ay 15 gün ceza veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk G. F.’yi ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk 2 sanığın dosyasını ise tekamül etmemiş olması nedeniyle ayırdı.

Davanın karara bağlanmasının ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Yargıtay ilamında, Hayrettin Perçem’den sanıklara yönelen hakaret ve tehditten ibaret basit haksız eylemi nedeniyle 18 yıl 24 yıl arasında indirim ön gören haksız tahrik maddesi ile yapılan uygulama sırasında alt sınırdan indirim yapılması yerine 22 yıl hapis cezasına karar verilmesi ile eksik ceza verildiğini kaydetti.