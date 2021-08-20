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Gaziosmanpaşa’da gecekondu alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da bir gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziosmanpaşa’da gecekondu alev alev yandı
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Gaziosmanpaşa’da bir gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Bitişiğindeki iki binaya da sıçrayan gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 575 Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Yükselen alevler, evin bitişiğinde bulunan iki binanın çatı katına da sıçradı. Yangının sirayet ettiği binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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