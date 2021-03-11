Gaziosmanpaşa’da genç kadın evinde ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da, 44 yaşında bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Daha sonra içeri giren polis ekipleri, kadının yattığını fark etti. Bunun üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 44 yaşındaki Dilek K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölümünün nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Öte yandan, kadının eşinin evde olmadığı ve paraşüt turlarına katıldığı öğrenildi.