Gaziosmanpaşa’da istinat duvarı çöktü

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından Gaziosmanpaşa’da bir binanın önündeki istinat duvarı çöktü.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 863. Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yoğun kar yağışının ardından biriken kar nedeniyle binanın önünde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Bodrum katta yaşayanlar için tehlike oluşturan olayda duvardan kopan parçalar daireye gelmeden durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

“Deprem oldu sandım”

Olay anını anlatan Münire Beyazkılıç, “Benim kızım aşağıda oturuyor. Kızım geldi. Duvarın çöktüğünü söyledi. Deprem oldu sandım. Aşağı indim ve gördüm ki duvar çökmüş. Gelinim de deprem olduğunu sanarak çok korktuğunu söyledi. İnşallah ona bir şey olmaz kendisi hamile. Aşağıya inip bu manzarayı gördüm. Burada da çok korktuk. Polisler geldi uzaklaşmamı söyledi” şeklinde konuştu.

Öte yandan olay yerine gelen belediye ekipleri hasar oluşan kaldırımda çalışmalar yaptı.