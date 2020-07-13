Gaziosmanpaşa’da kaza: Trafik durdu

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir araç minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan minibüs sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik durdu.

Kaza, Gaziosmanpaşa viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halde olan 34 AT 6719 plakalı Ahmet Aras’a ait minibüs seyir halindeyken 34 KU 9672 plakalı araç, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü şans eseri kurtuldu

Kaza sonrasında Tem Edirne istikametinde trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Ahmet Aras’ı araçtan kısa sürede çıkardı. Aras kazadan şans eseri yaralanmadan kurtulurken, minibüs ve diğer araçta maddi hasar meydana geldi. Araçların çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.