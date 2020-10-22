banner3088

Gaziosmanpaşa’da kuşçu evinde ölü bulundu

GAZİOSMANPAŞA’DA, YAKINLARININ KENDİSİNDEN HABER ALAMADIĞI ADAM EVDE ÖLÜ BULUNDU. KUŞÇULUKLA UĞRAŞTIĞI ÖĞRENİLEN ADAMIN KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK İNCELEME SONUCU ORTAYA ÇIKACAK.

Gaziosmanpaşa’da kuşçu evinde ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da, yakınlarının kendisinden haber alamadığı kuşçulukla uğraşan adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Göztepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Erdal E.’nin yakınları kendisinden bir süredir haber alamadı. Eve gelen yakınları, Erdal E.’nin yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Erdal E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ardından olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından kuşçulukla uğraşan ve yalnız yaşayan Erdal E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Erdal E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin sonucunda belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arnavutköy’de hafriyat kamyonları kaza yaptı:...
Arnavutköy’de hafriyat kamyonları kaza yaptı:...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212