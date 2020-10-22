Gaziosmanpaşa’da kuşçu evinde ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da, yakınlarının kendisinden haber alamadığı adam evde ölü bulundu. Kuşçulukla uğraştığı öğrenilen adamın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Göztepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Erdal E.’nin yakınları kendisinden bir süre haber alamadı. Eve gelen yakınları, Erdal E.’nin yerde cansız bir şekilde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Erdal E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ardından olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından kuşçulukla uğraşan ve yalnız yaşayan Erdal E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Erdal E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin sonucunda belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.