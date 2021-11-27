Gaziosmanpaşa’da laf atma kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Gazismanpaşa’da laf atma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin silahlı şahsı dövdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet G. ile Emrullah S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı, sonrasında ise ikili kavga etmeye başladı. Kavga anında Samet G., yanındaki silahı çıkararak Emrullah S.’ye ateş etti. Emrullah S., silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanırken, olayı gören vatandaşlar Samet G.’yi dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığın arasında kalan Samet G.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise bacağından yaralanan Emrullah S.’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın Samet G.’yi dövdüğü görülüyor.