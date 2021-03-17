Gaziosmanpaşa’da lokale kumara polis baskını

İstanbul’un Gaziosmanpaşa’da kumar oynayan ve korona virüs tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Covid-19 tedbirlerine ilişkin yürütülen çalışmalarda Pazariçi Mahallesindeki bir lokalde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceki gün akşam saat 22.00 sıralarında söz konusu lokale baskın ya emniyet ekipleri, burada yapılan kontrollerde işyerinde 14 kişinin bulunduğu ve masalarda okey taşlarının olduğu tespit edildi.

Polis, lokalde bulunan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi idari para cezası işlemi uyguladı. Lokal sorumlusu A.Y. hakkında ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.