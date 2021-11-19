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Gaziosmanpaşa’da motosikletli kuryeler çarpıştı

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa’da motosikletli kuryeler çarpıştı
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan motosikletli kurye ile seyir halindeki başka bir motosikletli kurye çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükköy Yolu Caddesi’nde dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımdan giden motosikletli kurye, yaya yolunu kullanarak karşı şeride geçmek istedi. Motosikletli kuryenin yola çıkmasıyla kendi şeridinde ilerleyen bir başka motosikletli kurye ile cadde üzerinde çarpıştı. Kendi şeridinde ilerleyen motosikletli kurye minibüse çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle iki motosikletli de yere düştü. Kazada ciddi bir yaralanma olmadı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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